Bir devrin sonu! Aykut Kocaman resmen duyurdu

Bir dönem Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'da teknik direktörlük yapan Aykut Kocaman, NTV Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Geleceği ile ilgili de konuşan Aykut Kocaman, "Profesyonel hayatı bırakmaya çok az kaldı." şeklinde konuştu.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

AYKUT KOCAMAN BIRAKIYOR

Eski futbolcu ve teknik direktör Aykut Kocaman, geçmiş yıllarla ilgili açıklamalarda bulundu. Profesyonel hayatı bırakmasına çok az bir süre kaldığını belirten Kocaman, "O gün geldiğinde Fenerbahçe maçlarına gidip seyretmeye başlayacağım." dedi.

"FATİH TERİM 'KAPIMIZ AÇIK' DEDİ"

Futbolculuğu zamanında Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in Galatasaray'a kendisini ve Oğuz Çetin'i çağırdığını belirten Aykut Kocaman, "1996'da Fatih Terim, ben ve Oğuz için 'kapımız size açık' dedi ama Galatasaray'a gitsek herkes kaybederdi. Ondan sonra İstanbulspor'a gittik." ifadelerini kullandı.



İSTİFA AÇIKLAMASI

Başakşehir'deki görevi sırasında Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı istifa açıklaması ile ilgili konuşan Aykut Kocaman, "Fenerbahçe maçı sonrası 'Görevi bırakıyorum' açıklamasından hiç pişmanlık duymadım. Bu ülkedeki futbol düzenine isyan etmiştim. Birikmiş bir şeyler vardı, olmasaydı Fenerbahçe'yi mi seçerdim tepki için?" şeklinde konuştu.

AYKUT KOCAMAN'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Aykut Kocaman, görev yaptığı Fenerbahçe ile 1 kez lig şampiyonluğu yaşarken, 2 kez de Türkiye Kupası kazanma başarısı gösterdi. 57 yaşındaki teknik adam Konyaspor'da ise 1 kez Türkiye Kupası kaldırdı.