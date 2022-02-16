Bir devrin sonu! Çağlar Söyüncü için görüşmeler başladı, yeni adresi...

Star.com.tr 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:01 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 23:01

İngiltere Premier Lig'de Leicester City'de başarılı performans gösteren Çağlar Söyüncü için İngiliz medyasında ayrılık haberleri çıkmaya başlamıştı. Milli savunmacı sözleşmesinde son seneye girmeye hazırlanırken Premier Lig devi Chelsea'nin devreye girdiği belirtildi. İngiliz kulübü Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak istiyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ CHELSEA YOLUNDA

Yeni sezonda savunma hattında yapılanma planları yapan Chelsea'nin transferdeki ilk hedefi Çağlar Söyüncü... Premier Lig'de başarılı performans gösteren Türk savunmacının ligdeki tecrübesini de göz önüne alan İngiliz kulüp savunma hattına Çağlar Söyüncü'yü katmak istiyor.

MİLLİ YILDIZ AYRILIK KARARI ALMIŞTI

Başarılı savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü Leicester City'den bu sezon ayrılma kararı almıştı. İngiliz medyası da Türk oyuncunun ayrılmak istediği yönünde bir çok haber yaparken Çağlar'ın daha büyük bir kulüpte kendisini göstermek istediği biliniyor. Chelsea'nin başarılı savunmacı ile ilgilenmesi transferin olma ihtimalini güçlü kılıyor. Premier Lig devinin İngiliz medyasına göre yeni sezonda Türk savunmacıyı kadrosuna katması çok yakın.