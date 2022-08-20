Bir devrin sonu! Dimitrios Pelkas imzayı atıyor: Rakam bile belli oldu

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas devri sona eriyor. Sarı-lacivertlilerin Hull City ile transferi için anlaşmaya vardığı Dimitrios Pelkas'tan yaklaşık 3-4 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

DIMITRIOS PELKAS, HULL CİTY YOLCUSU

Dimitrios Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekiplerinden Hull City anlaşmaya vardı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

RAKAM BELLİ OLDU

İngiltere basınında yer alan habere göre; Hull City, Dimitrios Pelkas için yaklaşık 3-4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

DIMITRIOS PELKAS'IN FENERBAHÇE HİKAYESİ

Fenerbahçe'nin 2020'nin yazında PAOK'tan 2.2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertli formayla ilk iki sezonunda başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Pelkas, geçtiğimiz sezon ise Vitor Pereira yönetiminde fazla şans bulamadı. Fenerbahçe formasıyla 3 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan 29 yaşındaki Yunan orta saha oyuncusu, 13 gol ve 8 asistle skora katkıda bulundu.