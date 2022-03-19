Bir devrin sonu! Dimitrios Pelkas'ın kaderi belli oldu

Takvim 19 Mart 2022 Cumartesi 23:46 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 23:46

Dimitrios Pelkas, geçen sezona göre sergilediği başarısız performans ile hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonu Dimitrios Pelkas ile yolların ayrılmasının planlandığı iddia edildi.

DIMITRIOS PELKAS, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Fenerbahçe'nin 2020'nin yaz aylarında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'tan 2.20 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertlilerin vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Ancak 28 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla bu sezon geçtiğimiz sezonun uzağında bir performansla hayal kırıklığına uğrattı.

SEZON SONU YOLLARIN AYRILMASI PLANLANIYOR

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan Dimitrios Pelkas ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Pelkas'ın yanı sıra sarı-lacivertlilerde Jose Sosa, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Mergim Berisha ile de yolların ayrılması planlanıyor.

DIMITRIOS PELKAS'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Dimitrios Pelkas, bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan orta saha, bu karşılaşmalarda yalnızca 4 golle takımına katkıda bulunabildi. Pelkas, geçtiğimiz sezon ise 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergilemişti.

