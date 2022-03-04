Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu istemeden de olsa bu kararı verdi

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu Başakşehir ile topladığı 46 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Genç teknik direktör yeni sezonda takımda yeniliklere gitme kararı aldı. Savunma hattını baştan değiştirmeyi planlayan Emre Belözoğlu 8 sezondur forma giyen Alexandru Epureanu ile yollarını ayırmaya hazırlanan kulübüne onay verdi.
36 yaşındaki oyuncu Alexandru Epureanu ile yollarını ayıracak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu kendisine yöneltilen transfer sorularına, "Gençleşmemiz gerekiyor" cevabını vermişti. Epureanu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Genç çalıştırıcı kurmuş olduğu oyun planında bir hamleli bir de çabuk stoper tercih etmeyi planlıyor. Başakşehir ile yakaladığı başarıyı önümüzdeki sezon artırmak isteyen Emre Belözoğlu'nun hedefi Avrupa kupalarına katılabilmek.