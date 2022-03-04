Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu istemeden de olsa bu kararı verdi

Star Gazetesi 4 Mart 2022 Cuma 22:03 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 22:03

Süper Lig'in başarılı teknik direktörlerinden Emre Belözoğlu Başakşehir ile topladığı 46 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Genç teknik direktör yeni sezonda takımda yeniliklere gitme kararı aldı. Savunma hattını baştan değiştirmeyi planlayan Emre Belözoğlu 8 sezondur forma giyen Alexandru Epureanu ile yollarını ayırmaya hazırlanan kulübüne onay verdi.

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EMRE BELÖZOĞLU'DAN İZİN ÇIKTI

36 yaşındaki oyuncu Alexandru Epureanu ile yollarını ayıracak Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu kendisine yöneltilen transfer sorularına, "Gençleşmemiz gerekiyor" cevabını vermişti. Epureanu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN HAYALİNDEKİ SAVUNMA HATTI

Genç çalıştırıcı kurmuş olduğu oyun planında bir hamleli bir de çabuk stoper tercih etmeyi planlıyor. Başakşehir ile yakaladığı başarıyı önümüzdeki sezon artırmak isteyen Emre Belözoğlu'nun hedefi Avrupa kupalarına katılabilmek.