Bir devrin sonu! Emre Belözoğlu'nu tahtından etti

Süper Lig'in genç teknik adamlarından Emre Belözoğlu bu sezon başına geçtiği Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla alkışları topluyor. Takımı düşme hattında alan Emre Belözoğlu aldığı seri galibiyetlerle ligde 4'üncü sırada bulunuyor. Genç teknik adamın hedefi Avrupa kupalarına katılmak.

EMRE BELÖZOĞLU TAHTINDAN OLDU

41 yaşındaki teknik adam bu sezon 5 maç üst üste kazanan iki isimden birisiydi. Takımını sezon ortasında almanın ardından seri galibiyetler elde eden ve takımını alt sıralarda zirveye yükselten Emre Belözoğlu bu anlamda kariyerinden bir ilki gerçekleştirmişti. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, elde ettiği seri galibiyetlerle Emre Belözoğlu'nu yakaladı. Nuri Şahin de, Emre Belözoğlu gibi takımının başına sezon ortasında geçmişti.

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EMRE BELÖZOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç teknik adam bu sezon takımının başında 24 maça çıktı. 14 galibiyet almayı başaran Emre Belözoğlu, 5 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı.