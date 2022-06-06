Bir devrin sonu: Ersun Yanal'ın tahtı yıkıldı

Antalyaspor'da Ersun Yanal'dan sonra görevi getirilen Nuri Şahin, yakaladığı istatistiklerle büyük başarı elde etti. Ersun Yanal, 40 lig maçında Akdeniz ekibinde 43 puan alırken, Şahin ise takıma 29 maçta 50 puan kazandırdı.

NURİ ŞAHİN, ERSUN YANAL'I SOLLADI

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da göreve getirilen genç teknik adam Nuri Şahin, yakaladığı başarılı performansla büyük beğeni topladı. Şahin, kendisinden önce takımın başındaki Ersun Yanal'ı da istatistikleriyle geride bıraktı.

ŞAHİN'İN İSTATİSTİKLERİ

Nuri Şahin, oynattığı futbolla kısa sürede başarılı sonuçlar alarak alkış topladı. Ligdeki son 15 karşılaşmasında 10 galibiyet ve 5 beraberlikle 35 puan almayı başardı. Genç teknik adam, toplam 29 maça çıkarken 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti ve sezonu 7. sırada 59 puanla tamamladı. 33 yaşındaki genç çalıştırıcı maç başına 1.75 puan ortalaması elde etti.

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ERSUN YANAL'IN ANTALYASPOR KARNESİ

Ersun Yanal ise Antalyaspor'un başında ligde Nuri Şahin'e göre 11 maç daha fazla görev alarak 40 mücadelede kulübede bulunurken 9 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet alarak 43 puan aldı. Yanal, Akdeniz ekibinde maç başına 1.26 puan ortalaması yakaladı.

