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Spor

Bir devrin sonu: Hakan Çalhanoğlu bu haberle yıkıldı

Milli futbolcu Hakan Çalhanolu'nun takımı Inter'de bir devrin sonu yaklaşıyor. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin takımdan gönderileceği iddia edildi. Yarın sabah kulüp yönetimiyle bir araya gelecek İtalyan hocanın geleceğine karar verilecek. Hakan Çalhanoğlu, Inzaghi ile geçtiğimiz sezon 8 gol 12 asistlik performans sergilemişti. İşte detaylar…

Star Gazetesi21 Eylül 2022 Çarşamba 22:26 - Güncelleme:
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İtalya Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı bu sezona iyi başlayamadı. 7 lig maçında 12 puan toplayan Milano temsilcisi 4 maçta galip gelirken 3 maçta da mağlup oldu. Teknik direktör Simone Inzaghi'nin bu sezona iyi başlayamaması koltuğunu sallarken Milan derbisinde alınan 3-2'lik mağlubiyet takımdan ayrılması tartışmalarını beraberinde getirdi. Inzaghi, Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu orta sahanın sol iç pozisyonunda oynatıyordu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA KÖTÜ HABER

28 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'da tam olarak bekleneni vermese de Inzaghi, Inter'de Hakan Çalhanoğlu'dan başarılı bir şekilde verim alabiliyordu. Yıldız futbolcuya orta sahanın sol iç bölgesinde açtığı pozisyonla kariyerinde ilk kez oynamasına rağmen geçtiğimiz sezon 8 gol 12 asistlik performans almasını bildi. Ancak bu sezon koltuğu sallanan ve kulüp yönetimiyle yarın sabah görüşme gerçekleştirecek Inzaghi'nin takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. Toplantıda ayrılığın ertelenmesi durumunda ise İtalya basını Inter'in toparlanmasının zor olacağını belirtiyor.

Star Gazetesi

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