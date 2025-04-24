Bir devrin sonu! Jamie Vardy, Leicester City'den resmen ayrılıyor

Jamie Vardy, 2012-2013 sezonu başında transfer olduğu Leicester City'den ayrılıyor.

Championship'e düşmesi kesinleşen İngiltere Premier Lig ekibi, sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak Jamie Vardy'nin takımdan ayrılacağını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Jamie Vardy'nin King Power Stadı'na son kez 18 Mayıs Pazar günü oynanacak Ipswich maçıyla çıkacağı aktarıldı.

BAŞKANDAN VARDY'YE VEDA

Leicester City Başkanı Aiyawatt Srivaddhanaprabha, tecrübeli forvetle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Jamie eşsiz. O özel bir oyuncu ve özel bir insan. Leicester City ile bağlantısı olan herkesin kalbinde bir yeri var ve kesinlikle en derin saygı ve sevgimi taşıyor. Bu kulübe verdiği her şey için sonsuz minnettarım.

Jamie'nin bizimle oyuncu olarak geçirdiği zaman sona eriyor olsa da King Power Stadyumu'nun kolları kendisi ve ailesine her zaman açık olacak. Leicester City'deki herkes adına, Jamie ve ailesine gelecekte en iyisini diliyorum ve taraftarlarımızın bu sezonun sonunda ona hak ettiği vedayı vermek için bize katılacaklarını biliyorum."

JAMIE VARDY'NİN LEICESTER CITY KARNESİ

Leicester City ile 13 yılda 496 maça çıkan Jamie Vardy, 198 gol ve 69 asistlik istatistik yakaladı.

LEICESTER İLE 5 KUPA KAZANDI

Deneyimli forvet Leicester City formasıyla 1'i İngiltere Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 5 kupa kazandı.

KİŞİSEL ÖDÜLLER

Jamie Vardy, İngiltere Premier Lig'in 2019-20 sezonunda attığı 23 golle gol kralı olmuştu. Tecrübeli forvet, 2015-16 sezonunda Premier Lig'de, 2016 yılında ise İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti.