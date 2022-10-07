Bir devrin sonu! Kim Min-Jae tahtını resmen yıktı

İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Fenerbahçe'den transferi Kim Min-Jae gösterdiği performans ile herkesi kendisine hayran bıraktı. Koreli savunma oyuncusu Napoli'nin uzun yıllar formasını terleten ve Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin de tahtını resmen yıktı. Kim Min-Jae için transfer sürecinde yaşanan tüm soru işaretleri ilk formayı giydiği maçtan sonra rafa kalktı. Napoli taraftarları Koreli savunma oyuncunu bağrına bastı.

KİM MİN-JAE ALKIŞ TOPLUYOR

Fenerbahçe, Koreli savunma oyuncusunu 18 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye sattı. İtalya basınına açıklamalarda bulunan eski futbolcu Emanuele Calaio, Kim Min-Jea'nin takıma katıldığında kendisinden bu denli katkı sağlayacağını düşünmediğini itiraf etti. Kalidou Koulibaly'nin 33 milyon sterlin bedelle Chelsea'ye satılmasının ardından 18 milyon euro bedelle Koreli stoperin alınmasının soru işaretleri barındırdığını belirtti. Ancak Kim Min-Jea gösterdiği performansla Kalidou Koulibaly'nin tahtını devirdi ve Napoli savunmasının yeni lideri oldu.

Star Gazetesi