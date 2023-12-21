İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2023 Perşembe / 9 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1568
  • EURO
    32,0246
  • ALTIN
    1908.9
  • BIST100
    7676.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir devrin sonu! Max Kruse futbolu bıraktı
Spor

Bir devrin sonu! Max Kruse futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe forması giymiş olan Alman futbolcu Max Kruse profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

21 Aralık 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Max Kruse futbolu bıraktı
ABONE OL

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı. Alman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol" sözlerini kullandı.

5 MAÇTA 1 ASİST

Max Kruse'nin Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-Beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2019/2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı - lacivertlilerden ayrılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.