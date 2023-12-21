Bir devrin sonu! Max Kruse futbolu bıraktı

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı. Alman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol" sözlerini kullandı.

5 MAÇTA 1 ASİST

Max Kruse'nin Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-Beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2019/2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı - lacivertlilerden ayrılmıştı.