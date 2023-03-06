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Spor

Bir devrin sonu! Okan Buruk istemeden de olsa bu kararı verdi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kadro üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gidecek oyuncuları belirlemeye başlayan Okan Buruk, bir ismin daha biletini kesti. İşte detaylar...

6 Mart 2023 Pazartesi 20:21 - Güncelleme:
Bir devrin sonu! Okan Buruk istemeden de olsa bu kararı verdi
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Bu sezon şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, gelen transferlerin ardından kollarını sıvadı. Yönetime raporunu sunan Okan Buruk'un biletini kestiği bir isim daha belli oldu.

OKAN BURUK, GALATASARAY İLE ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYOR

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Okan Buruk ile şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sezon başında ve ara transferde kadrosunu birçok yıldız isimle güçlendiren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de puan tablosunda zirvede. Bunun yanı sıra sarı-kırmızılılarda Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

YUSUF DEMİR İÇİN KARAR VERİLDİ

Okan Buruk'un kadroda düşünmediği bir isim daha belli oldu. 49 yaşındaki teknik adam, sezon başında transfer edilen Yusuf Demir'i kadrosunda düşünmüyor. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncunun kiralık olarak gönderilmesi gündemde.

6 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Sarı-kırmızılılar Yusuf Demir'i geçtiğimiz yaz Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a geldiğinden bu yana forma şansı bulmakta zorluk çekti. Bu sezon sadece 6 maça çıkan ve toplam 129 dakika alan sağ kanat oyuncusu, skora etki edemedi.

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