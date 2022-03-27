İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir devrin sonu! Ozan Tufan için karar verildi
Spor

Bir devrin sonu! Ozan Tufan için karar verildi

Ozan Tufan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Watford'dan Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Geldiğinden bu yana performansıyla hayal kırıklığına uğratan ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

27 Mart 2022 Pazar 21:33 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 21:33
ABONE OL

Geçtiğimiz ara transferde Fenerbahçe'ye geri dönen Ozan Tufan bir türlü beklentileri karşılayamadı. Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor.

OZAN TUFAN, İNGİLTERE'DE TUTUNAMADI

Geçtiğimiz yaz aylarında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan, yalnızca 9 maçta 489 dakika süre alırken gol ve asist katkısında bulunamamıştı. İngiltere'de aradığını bulamayan milli oyuncu geçtiğimiz ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma geri döndü.

FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Sarı-lacivertli takıma geri dönen Ozan Tufan, sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğrattı. 5 maçta forma şansı bulan Ozan Tufan, gol ve asist katkısında bulunamadı.

OZAN TUFAN KADRO DIŞI BIRAKILDI

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde Ozan Tufan ve Mesut Özil için radikal bir karar alarak iki ismin de kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

SEZON SONU YOL GÖRÜNDÜ

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ile sezon sonunda yolların ayrılması planlanıyor. Ancak 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile 2023'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ozan Tufan'ın Watford'un küme düşmemesi halinde satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle birlikte tekrar İngiltere'ye gitme ihtimali de bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.