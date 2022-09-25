Bir devrin sonu! Ozan Tufan'ın tahtı bu kez yıkıldı

Geçtiğimiz yaz 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e imza atan Ozan Tufan için işler yolunda gitmiyor. İngiltere basınında performansı düşüşe geçen Ozan Tufan için, "İyi başladı ama söndü." ifadelerine yer verildi.

OZAN TUFAN BU YAZ HULL CİTY'E İMZA ATMIŞTI

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını kiralık olarak Watford'da geçirmiş daha sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüş ama beklentilerin altında kalarak kadro dışı bırakılmış ve yaz aylarında sarı-lacivertlilerden 3 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer olmuştu.

İNGİLTERE HİKAYESİ İYİ BAŞLAMIŞTI

Championship'te Hull City formasıyla ilk 5 haftada sergilediği başarılı performansıyla dikkat çeken Ozan Tufan, 2 golle takımına katkıda bulunmuş ve kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri haline girmişti.

"OZAN TUFAN SÖNDÜ"

Geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle iki hafta sahalardan uzak kalan Ozan Tufan, 8. hafta itibariyle takıma döndü. Ancak beklentilerin uzağında bir performans sergileyen Tufan, Ada basınında eleştirilerin hedefi oldu. Ozan Tufan için, "İyi başladı ama söndü." ifadelerine yer verildi.