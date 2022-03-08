Bir devrin sonu! Sofiane Feghouli Türkiye'den ayrılıyor: İşte yeni adresi...

Star Gazetesi 8 Mart 2022 Salı 20:02 - Güncelleme: 8 Mart 2022 Salı 20:03

Galatasaray'da Sofiane Feghouli, geçtiğimiz günlerde 1.5 milyon euroluk yeni sözleşme teklifini kabul etmediği yönündeki haberlerle gündem olmuştu. Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'in sarı-kırmızılı takımla önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek olan Sofiane Feghouli'ye talip olduğu iddia edildi.

GALATASARAY'I REDDETTİ İDDİASI

Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın sarı-kırmızılı yönetimin 2+1 yıl için 1.5 milyon euro ve bonuslardan oluşan teklifini reddettiği iddiası gündem olmuştu.

SOFIANE FEGHOULI'YE ALMANYA'DAN TALİP VAR

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Almanya Bundesliga takımlarından Mainz 05, sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi bitecek olan Sofiane Feghouli ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Alman ekibinin ilerleyen günlerde Feghouli ile temas kuracak.

SOFIANE FEGHOULI'NIN GALATASARAY KARNESİ

32 yaşındaki Cezayirli oyuncu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 27 maçın 16'sında ilk 11'de yer almıştı. Feghouli, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol ve 5 asistle katkıda bulundu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu sarı-kırmızılı takım ile kariyeri boyunca ise 159 maçta 34 gol ve 32 asist kaydetti.