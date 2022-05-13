Bir devrin sonu! Ve Mostafa Mohamed gidiyor: Rakam resmen belli oldu

Galatasaray'daki inişli çıkışlı performansıyla bir türlü beklentileri karşılayamayan ve eleştiri konusu olan Mostafa Mohamed için Galatasaray'da yolun sonu gözüktü. Sezon sonu takımdan ayrılmak isteyen Mostafa Mohamed ile Lyon, Lille ve Montpellier'in ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların en az 8 milyon euro kazanmayı planladığı öne sürüldü.

MOSTAFA MOHAMED AYRILMAK İSTİYOR

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Mostafa Mohamed'in Galatasaray hikayesi bitiyor. Mısırlı golcü, sezon sonu takımdan ayrılmak istediğini sarı-kırmızılı yönetime iletti.

GALATASAY EN AZ 8 MİLYON EURO BEKLİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Lille ve Montpellier'in takip ettiği Mostafa Mohamed'den Galatasaray'ın en az 8 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

4 MİLYON DOLAR HARCANMIŞTI

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığından Zamalek'ten almıştı.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray forması ile 39 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.