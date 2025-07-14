Bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi! İşte Jhon Arias'ın yeni adresi

Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu Jhon Arias'ın yeni takımı belli oldu. Okan Buruk'un bir dönem ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların aylarca temaslarda bulunduğu Arias, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a transfer oluyor.

JHON ARIAS, WOLVERHAMPTON'DA

Telegraph'ın haberine göre Wolverhampton, Jhon Arias'ın transferi konusunda Fluminense ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

JHON ARIAS'IN BONSERVİSİ

Wolverhampton'ın Jhon Arias transferi için Brezilya temsilcisine yaklaşık 15 milyon sterlin bonservis ödeneceği belirtildi.

Wolverhampton'ın Jhon Arias'ı kısa süre içinde İngiltere'ye getireceği ve transferin resmiyete döküleceği aktarıldı.