İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2025 Pazartesi / 19 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,2214
  • EURO
    46,9943
  • ALTIN
    4335.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi! İşte Jhon Arias'ın yeni adresi
Spor

Bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi! İşte Jhon Arias'ın yeni adresi

Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alan Jhon Arias'ı yeni takımı belli oluyor. Kolombiyalı oyuncu Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton ile anlaşma sağladı.

HABER MERKEZİ14 Temmuz 2025 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Bir dönem Galatasaray'ın gündemindeydi! İşte Jhon Arias'ın yeni adresi
ABONE OL

Galatasaray'ın uzun süre peşinde koştuğu Jhon Arias'ın yeni takımı belli oldu. Okan Buruk'un bir dönem ısrarla istediği ve sarı-kırmızılıların aylarca temaslarda bulunduğu Arias, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'a transfer oluyor.

JHON ARIAS, WOLVERHAMPTON'DA

Telegraph'ın haberine göre Wolverhampton, Jhon Arias'ın transferi konusunda Fluminense ve oyuncuyla her konuda anlaşma sağladı.

JHON ARIAS'IN BONSERVİSİ

Wolverhampton'ın Jhon Arias transferi için Brezilya temsilcisine yaklaşık 15 milyon sterlin bonservis ödeneceği belirtildi.

Wolverhampton'ın Jhon Arias'ı kısa süre içinde İngiltere'ye getireceği ve transferin resmiyete döküleceği aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.