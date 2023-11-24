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Spor

Bir dönem Süper Lig'deydi, Inter'e transfer oluyor!

Bir dönem Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuş olan Mehdi Taremi'nin, İtalyan ekibi Inter'in formasını giymeye yakın olduğu aktarıldı.

24 Kasım 2023 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Bir dönem Süper Lig'deydi, Inter'e transfer oluyor!
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Golcü arayışlarını sürdüren Serie A ekibi Inter, aradığı golcüyü Portekiz'de buldu.

O'Jogo'da yer alan habere göre; Inter, Porto forması giyen İranlı golcü oyuncu Mehdi Taremi için girişimlere başladı.

Inter'in Porto ile sözleşmesinde son yıla giren Taremi için Portekiz kulübüne yakın bir zamanda teklif sunacağı belirtildi.

TAREMI, INTER'İ İSTİYOR

Haberde, İranlı golcü oyuncu Taremi'nin Avrupa'da kalmak istediği ve Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettiği belirtilirken, 31 yaşındaki yıldız ismin Inter'e transfer olmaya sıcak baktığı aktarıldı.

RİZESPOR'A TRANSFER OLMUŞTU

İranlı golcü Taremi, bir dönem Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a transfer olmuş ancak herhangi bir resmi maça çıkmadan Karadeniz ekibinden ayrılmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Porto formasıyla bu sezon 16 karşılaşmaya çıkan Taremi, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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