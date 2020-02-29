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Spor

'Bir galibiyet alarak kötü atmosferi bitireceğiz'

Fenerbahçe'nin suskun golcüsü Vedat Muriqi, Antalyaspor maçında gol seözü verdi.

29 Şubat 2020 Cumartesi12:54 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 12:54

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü düzenlenen moral yemeğinde Vedat Muriqi ile özel olarak görüştü. Başkan Ali Koç, kendisine inancının devam ettiğini belirterek her futbolcunun böyle dönemler yaşayabileceğini ifade etti. Koç, Vedat'tan transfer spekülasyonlarına kafasını takmamasını ve sadece futbola odaklanmasını istedi.

BİR GALİBİYET HAVAYI DEĞİŞTİRİR

Vedat ise Galatasaray maçı öncesinde yaşadığı hastalığın performansını etkilediğini belirterek, "Antalya maçıyla birlikte inşallah hem ben hem de takım yükselişe geçecek. Çok ağır yara aldık ancak toparlanacağımıza inanıyorum. Bir galibiyet alarak kötü atmosferi bitireceğiz. Ardından maç maç giderek ligi en iyi yerde bitirmek için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(Sabah)

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