Bir grup Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ın önünde toplanarak Fikret Orman'a destek verdi: Bizi bırakma başkan
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın göreve bırakma kararından vazgeçmesini isteyen bir grup taraftar, Vodafone Park'a giderek Orman'a destek verdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı öncesi Vodafone Park'a giriş yaptı. Orman'ın istifa etmesini istemeyen bir grup taraftar, siyah-beyazlı kulübün başkanını istifadan döndürmeye çalıştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, Fikret Orman'ın Vodafone Park'ta bulunan kulüp binasına girişinden önce pankartlarla birlikte siyah-beyazlı kulübün başkanını bekledi. Fikret Orman, stada girerken araçtan inmedi ancak tarftarların yoğun ısrarı üzerien Orman, aracından inerek taraftarlarla kısa süre konuştu.
Taraftarlar, Fikret Orman'a sarılarak "Başkanım ne olur bize bırakma" dedi. Bu sırada bazı taraftarlar ise ağlayrak Orman'ın kararından vazgeçmesini istedi. Fikret Orman ise "Hiçbir kulüp başkanına yapılmayanlar, bana yapıldı." diyerek tepkilerin kendisini kırdığını belirtti.
Siyah-beyazlı taraftarlar ise "Başkanım, sen bu kulüp için neler yaptın, bırakıp gidemezsin. Bu kararından vazgeç. Senin arkandayız, bizi bırakma." diyerek Fikret Orman'ın lehien tezahürat yaptı.
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