30 Kasım 2021 Salı 20:23 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 20:27

Sezon başında takımda gençleşmeye giden Galatasaray'da Ianis Hagi gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılıların efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin İskoçya Ligi ekibi Glasgow Rangers'tan ayrılmayı düşündüğü ve Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

IANİS HAGİ, GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

The Scottish Sun'ın haberine göre, Galatasaray'ı transferde avantajlı kılan en önemli detay, Ianis Hagi'nin bu transfer sıcak bakıyor olması. Babası Gheorghe Hagi'nin Galatasaray forması giydiği dönemde İstanbul'da doğan Ianis'in bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtiliyor.

IANİS HAGİ: GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM

Ianis Hagi, geçtiğimiz mayıs ayında GSP'ye, "Bir gün Galatasaray'da oynamak isterim. Ben, Galatasaray ile büyüdüm. Geleceğin neler getireceğini bilmiyorum ancak Galatasaray'a bağlıyım ve Galatasaray'ı çok seviyorum." şeklinde konuşmuştu.

77 MAÇTA 14 GOL, 21 ASİST

İskoçya Ligi ekiplerinden Glasgow Rangers forması giyen Ianis Hagi, 77 resmi maça çıkarken 14 gol ve 21 asistle takımına katkıda bulundu.