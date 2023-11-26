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Spor

Bir iddia da Arap basınından geldi! İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip

Bu sezon İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle birlikte adeta küllerinden yeniden doğan İrfan Can Kahveci harika bir performans ortaya koyuyor. 28 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci için bir iddia da Arap basınından geldi. İşte detaylar...

26 Kasım 2023 Pazar 10:38 - Güncelleme:
Bir iddia da Arap basınından geldi! İrfan Can Kahveci'ye sürpriz talip
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Bu sezon Fenerbahçe'nin etkili grafiğinde pay sahiplerinden biri olan İrfan Can Kahveci, bazı kulüpler peşine takmaya başladı.

Rus ekibi CSKA Moskova'nın İrfan'la ilgilendiği yönünde çıkan haberler üzerine Selahattin Baki "Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" açıklamalasında bulunmuştu. Rus basını, bu transfer iddialarına devam ediyor.

CSKA'nın devre arasında İrfan için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı belirtildi.

BİR İDDİA DA ARAP BASININDAN

Milli yıldız için bir iddia da Arap basınından geldi. Bazı Suudi ekiplerinin İrfan Can'ı takibe aldığı vurgulandı.

SELAHATTİN BAKİ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Rus basınına yaptığı açıklamada, "İrfan Can Kahveci ile ilgili şu ana kadar CSKA'dan herhangi bir teklif almadık. Transfer mümkün mü? Somut bir teklif gelene kadar değerlendirme yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sözleşmesi 2025 yazında sona eren Kahveci bu sezon Türkiye Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde 21 maça çıktı, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

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