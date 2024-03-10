Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, takıma transfer olduğundan bu yana gösterdiği performansla alkış aldı. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lens'in 2016-17'deki istatistiğini yakalamayı hedefliyor.

HATAYSPOR KARŞISINDA ASİST, UNİON SG'YE GOL!



Süper Lig'deki Hatayspor mücadelesinde Cengiz Ünder'in attığı golün asistini yapan Tadic, ligdeki asist sayısını 9'a yükseltti. Yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Union SG mücadelesinin son anlarında kaydettiği penaltı golüyle de skoru 3-0'a getirdi. Tadic'in son dönemdeki performansı beğeni topluyor.

TADİC'İN SEZON PERFORMANSI



Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, bu sezon sarı lacivertli formayı 43 kez sırtına geçirdi. Toplamda 13 gole imza atan Sırp yıldız, 11 asist katkısında bulundu.

TADİC'İN HEDEFİ LENS'İ YAKALAMAK



Bu sezon Süper Lig'de 9 asisti bulunan Kanarya'nın hücumdaki en önemli oyuncularından Dusan Tadic, Jeremain Lens'ten (2016/17'de 11) bu yana çift haneli sayılara ulaşan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmak istiyor. Tadic, bu sezon ligde 22 ile en fazla net gol pozisyonu yaratan oyuncu unvanını da elinde bulunduruyor.