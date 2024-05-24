İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2458
  • EURO
    34,8788
  • ALTIN
    2423.14
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir İngiliz devi daha peşine düştü! Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip
Spor

Bir İngiliz devi daha peşine düştü! Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu bir İngiliz devini daha peşine takmayı başardı. Arsenal'in ardından West Ham United'ın da radarına giren oyuncu için İngiliz devi 22 milyon Euro'luk teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

24 Mayıs 2024 Cuma 09:14 - Güncelleme:
Bir İngiliz devi daha peşine düştü! Ferdi Kadıoğlu'na sürpriz talip
ABONE OL

Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray'ı devirerek son hafta öncesi şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

YENİ BİR İDDİA GELDİ

Milli yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Adı sık sık Arsenal ile anılan Ferdi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ŞİMDİ DE WEST HAM

İngiliz basını, Arsenal'in ardından West Ham United'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını iddia etti.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

"westhamzone" adlı sitede yer alan habere göre; Londra ekibi, 24 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye kısa süre içinde 22 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.