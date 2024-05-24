Süper Lig'in 37. haftasında lider Galatasaray'ı devirerek son hafta öncesi şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor.

YENİ BİR İDDİA GELDİ

Milli yıldız, sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Adı sık sık Arsenal ile anılan Ferdi ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ŞİMDİ DE WEST HAM

İngiliz basını, Arsenal'in ardından West Ham United'ın da Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldığını iddia etti.

22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

"westhamzone" adlı sitede yer alan habere göre; Londra ekibi, 24 yaşındaki sol bek için Fenerbahçe'ye kısa süre içinde 22 milyon Euro'luk teklifte bulunacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 50 maça çıktı. Milli futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Ferdi'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.