Bir İstanbul masalı

İSTANBUL bu gece rüya gibi bir finale ev sahipliği yapacak. UEFA Süper Kupası için Şampilyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile, Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea karşı karşıya gelecek. Saat 22.00’de Vodafone Park’taki maç beIN Sports1 ve beIN Haber’den naklen ekrana gelecek. Müthiş gecede kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibinin karşı karşıya geldiği bir heyecan yaşanacak.

LİVERPOOL, İSTANBUL’U SEVİYOR

Süper Kupa’da 4. şampiyonluğunu arayan Liverpool ile 2. kez kazanmak isteyen Chelsea Avrupa’da 10 kez birbirine rakip oldu. Chelsea 3, Liverpool 2 kez kazandı, 5 mücadele berabere bitti. Liverpool, 2005’te Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu İstanbul’da Milan’dan aldıktan sonra, Süper Kupa’daki son şampiyonluğunu da o sezon elde etmişti.

Kupa 14 yıl sonra Ada’ya gidecek

SÜPER Kupa’da son olarak bir İngiliz takımı 2005’te şampiyon olmuştu. Liverpool, 14 sene önceki Süper Kupa finalinde CSKA Moskova’yı uzatmada 3-1’lik skorla geçerek mutlu sona ulaşmıştı. O tarihten bu yana hiçbir İngiliz takımı Süper Kupa’da zafer elde edememişti. Bu akşam maçı kim kazanırsa kazansın, kupanın adresi İngiltere olacak. Bu akşamki maçta sahaya çıkacak ekiplerden Liverpool, 4., Chelsea ise 2. kupasının peşinde olacak. 2005’ten sonra Süper Kupa maçına çıkan İngiliz ekiplerinden Manchester United ve Chelsea ikişer kez rakiplerine mağlup olmaktan kurtulamamıştı.