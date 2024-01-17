Bir kez daha inanılmazı başardı! Avrupa Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 3.sezonunu geçirdiği kulüpte en verimli dönemini yaşıyor. Yıldız orta saha, ligin henüz ilk yarısı geride kalmışken 2020-2021 sezonunda Milan'da yakaladığı 9 gollü kariyer sezonunu şimdiden geride bıraktı. Milli futbolcunun, takım arkadaşı Lautaro Martinez ile birlikte ulaştığı gol sayısı ise göz dolduruyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE LAUTARO MARTINEZ 2. SIRADA!

Avrupa liglerine bu sezon damga vurmuş birçok ikili bulunuyor. Inter'in yıldızları Lautaro Martinez ve Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunu şu ana kadar olan kısmında toplamda 27 gol kaydederek, en iyi istatistiği elde eden ikinci isim konumunda bulunuyor. Listede bu ikiliyi yalnızca 3 gol fazla bularak geride bırakan isimler ise Bayern Münih'in durdurulamayan futbolcuları Harry Kane ve Leroy Sane oldu.

KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR

Milan'da hücumun sol bölgesinde veya forvet arkasında görev yapan Hakan Çalhanoğlu, Inter'e gelişinin ardından farklı bir kimliğe büründü. 2022-2023 sezonunun büyük bir bölümünde 6 numara olarak görev yapan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu bölgede gösterdiği başarılı performansla pozisyonunun en iyi isimlerinden biri olmayı başardı. Milli futbolcu, mevki olarak kaleye uzak kalsa da, bu sezon henüz ligin ilk yarısı geride kalırken en golcü dönemini egale etmeyi başardı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Inter ile 24 maçta sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 1935 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 3 asist ile skor katkısında bulundu.

Star Gazetesi