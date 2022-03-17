Bir kez daha inanılmazı başardı! Tüm dünya Ali Akman'ı konuşuyor

Star Gazetesi 17 Mart 2022 Perşembe 19:47 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 19:47

Hollanda Ligi ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman, Eredivisie'de haftanın 11'ine seçildi. Öte yandan Ali Akman, attığı 6. gol ile 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

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HOLLANDA'DA ALİ AKMAN RÜZGARI

Ali Akman, Eredivisie'de haftanın 11'ine seçilme başarısı gösterdi. Hollanda basınında başarılı performansıyla büyük yankı uyandıran Ali Akman için, "İzlemek eğlenceliydi, iyi bir oyuncu, top sürme ve o kep hareketiyle de iyi bir gol attı." ifadelerine yer verildi.

ALİ AKMAN TARİHE GEÇTİ

Ali Akman, son maçta takımı deplasmanda Groningen'e 4-3 yenilmesine rağmen tarihe geçti. 19 yaşındaki genç oyuncu takımının ilk golünü atarak bu sezon 6. kez ağları sarstı.

6. golüne ulaşan Ali Akman, 26. haftanın sonunda bu sayıya ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon NEC Nijmegen formasıyla 26 resmi maçın 16'sında ilk 11'de yer alan Ali Akman, bu karşılaşmalarda takımına 6 golle katkıda bulundu.