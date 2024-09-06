UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile Hırvatistan, Estadio da Luz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Portekiz 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın 34. dakikasında takımının ikinci golünü atan Ronaldo, kariyerinde 900. gole ulaştı ve futbol tarihinde bu başarıyı gösteren ilk futbolcu oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısında yetiştikten sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı.