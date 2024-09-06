İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2024 Cuma / 3 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0246
  • EURO
    37,8818
  • ALTIN
    2756.04
  • BIST100
    9882.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo 900 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Spor

Bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo 900 gole ulaşan ilk futbolcu oldu

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynanan Hırvatistan müsabakasıyla birlikte kariyerinde 900 gole ulaştı ve futbol tarihinde bunu başaran ilk futbolcu oldu. İşte detaylar...

IHA6 Eylül 2024 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Bir kez daha tarihe geçti! Ronaldo 900 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Portekiz ile Hırvatistan, Estadio da Luz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden Portekiz 2-1'lik skorla galip ayrılırken, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo rekorlarına bir yenisini daha ekledi. Karşılaşmanın 34. dakikasında takımının ikinci golünü atan Ronaldo, kariyerinde 900. gole ulaştı ve futbol tarihinde bu başarıyı gösteren ilk futbolcu oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'da forma giyen Ronaldo, Sporting Lizbon altyapısında yetiştikten sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.