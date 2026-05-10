2025/26 sezonunun başında Fenerbahçe'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan'da gündem olmaya devam ediyor. Faslı golcü için sezon sona ermeden transfer iddiaları ortaya atılırken, 28 yaşındaki futbolcunun yeni adresi için sıcak bir gelişme yaşandı.

YOUSSEF EN-NESYRI İÇİN ARABİSTAN'DAN 3 TALİP

Suudi Arabistan basınından gelen haberlere göre; Al Ittihad forması giyen Youssef En-Nesyri için yaz transfer döneminde yeni bir takıma transfer olacağı iddiaları hız kazandı. 28 yaşındaki golcü için Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin harekete geçtiği iddia edildi.

Haberde, Al Shabab FC ve Al Qadsiah başta olmak üzere üç Suudi kulübünün, yıldız santraforu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. Söz konusu ekiplerin, oyuncunun bonservisini elinde bulundruan Al-Ittihad yönetimiyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

Hem Al Shabab hem de Al Qadsiah'ın hücüm hattını güçlendirmek istediği aktarılırken, Faslı santraforun Avrupa'daki deneyiminin Suudi kulüplerinin ilgisini çektiği belirtildi.

PERFORMANSI

Al Ittihad kariyerinde 15 maça çıkan Youssef En-Nesyri; bu müsabakalarda 7 gol ve 1 asistlik katkı verdi.