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Spor

Bir paylaşım da Kerem Aktürkoğlu'ndan! ''Eleştirileceğiz, ders çıkaracağız''

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na ABD galibiyetiyle veda etmesinin ardından Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Milli futbolcu, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, 'Bundan kendimize ders çıkaracağız.' dedi.

BEYZA NUR YILMAZ27 Haziran 2026 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Bir paylaşım da Kerem Aktürkoğlu'ndan! ''Eleştirileceğiz, ders çıkaracağız''
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A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından bir paylaşım yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, açıklamasında, "Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız." dedi.

Milli futbolcunun paylaşımı şu şekilde:

"Üzgünüz, çok üzgünüz. Milletimizin de ne kadar üzgün olduğunun farkındayız. Büyük hayallerle gitmiştik Dünya Kupası'na. 24 yıl bekledik bu fırsatı; daha iyisini yapmamız gerekiyordu elbet ama olmadı, yapamadık. Bizden bekleneni veremedik. Bunun dışında söylenecek hiçbir şeyin anlamı yok. Nasıl başarılı olduğumuzda alkışlanıyorsak, başarısız olduğumuzda da eleştirileceğiz ve bundan kendimize ders çıkaracağız. Kendi adıma, ülkemizden, milletimizden onlara bekledikleri sevinci yaşatamadığımız için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. "

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