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  • Bir Premier Lig devini daha peşine taktı! Yusuf Akçiçek için inanılmaz teklif
Spor

Bir Premier Lig devini daha peşine taktı! Yusuf Akçiçek için inanılmaz teklif

Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç futbolcuya Tottenham ve West Ham'ın ardından bir Premier Lig devi daha talip oldu. Rangers ile oynanan maçta oyuncuyu takip eden Manchester United, Yusuf Akçiçek için 20 milyon euro değer biçti. İşte detaylar...

AKŞAM9 Mart 2025 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Bir Premier Lig devini daha peşine taktı! Yusuf Akçiçek için inanılmaz teklif
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Savunmada yaşanan sıkıntılardan sonra forma şansı bulan ve yeteneğiyle mest eden 19 yaşındaki solak savunmacı Yusuf Akçiçek, Premier Lig devlerinin radarına girdi. Tottenham ve West Ham'ın ilgisinin ardından Manchester United açık şekilde oyuncuyu istediğini belirtti. Rangers maçına gözlemci gönderen Kırmızı Şeytanlar, Yusuf için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

3-1 kaybedilen maçta Mou'nun oyuna hücumcu atmak istemesi sebebiyle kenara aldığı Yusuf, ilk 45'te gösterdiği savunma performansı ve paslarıyla ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ada basınındaki haberlere göre Manchester United, 20 milyon euroluk bir değer biçti. Teknik Direktör Ruben Amorim, takımın yeniden inşaası için artık potansiyelli gençlere yatırım yapılmasını istiyor. Öte yandan milli kaleci Altay Bayındır da yeni sezonda M.United'da kalabilir.

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