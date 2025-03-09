Savunmada yaşanan sıkıntılardan sonra forma şansı bulan ve yeteneğiyle mest eden 19 yaşındaki solak savunmacı Yusuf Akçiçek, Premier Lig devlerinin radarına girdi. Tottenham ve West Ham'ın ilgisinin ardından Manchester United açık şekilde oyuncuyu istediğini belirtti. Rangers maçına gözlemci gönderen Kırmızı Şeytanlar, Yusuf için sezon sonunda teklif yapmaya hazırlanıyor.

3-1 kaybedilen maçta Mou'nun oyuna hücumcu atmak istemesi sebebiyle kenara aldığı Yusuf, ilk 45'te gösterdiği savunma performansı ve paslarıyla ne kadar özel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ada basınındaki haberlere göre Manchester United, 20 milyon euroluk bir değer biçti. Teknik Direktör Ruben Amorim, takımın yeniden inşaası için artık potansiyelli gençlere yatırım yapılmasını istiyor. Öte yandan milli kaleci Altay Bayındır da yeni sezonda M.United'da kalabilir.