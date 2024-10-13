Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Bir dönem Beşiktaş forması giyen, Al Nassr'ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcunun yakın zamanda takımından ayrılması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun yolu tekrar ligimize düşebilir.

RONALDO İLE FORMA GİYİYOR

Beşiktaş'ta geçirdiği dönem boyunca takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Talisca, birçok maçta attığı kritik gollerle galibiyetin mimarı olmuştu. Şu anda Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında futbol kariyerine devam eden Talisca, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyiyor.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRİYOR

Mertens'in sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle 10 numara arayaşında olan Galatasaray, bu transferi bitirmek için harekete geçti. Talisca'nın da bu transfere yeşil ışık yaktığı gelen bilgiler arasında. Galatasaray ile Al Nassr'ın görüşmlerin sonucunda bu trasnferin bitmesi bekleniyor.

ANDERSON TALİSCA'NIN SÜPER LİG PERFORMANSI

Brezilyalı futbolcu, geçmiş yıllarda Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giydi. Ayrıca Süper Lig'de gösterdiği performans ile birçok futbol tutkunun dikkatini çekti.

30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de 22 maça çıktı. Sahada 1.761 dakika süre alan Brezilyalı futbolcu, 13 gol ve 2 asist ile Beşiktaş'a katkı sağladı.

2017-2018 senesinde ise Süper Lig'de 33 maça çıkan Anderson Talisca, 14 gol attı ve 7 asist yaptı.