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Bir sezona bedel mücadele

Başakşehir Teknik Direktörü Avcı “Ligi şampiyon bitirmek istiyorsak Galatasaray’ı yenmeliyiz. Bunu başaracak kuvvetimiz var” dedi.

  • Star Spor
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İKİ hafta önce liderliği Galatasaray’a kaptıran Medipol Başakyehir’de tüm hesaplar üç puan üzerine. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Türk Telekom’da oynayacakları Cim-Bom maçı için “Final” ifadesini kullanırken, kazanmaktan başma çarelerinin olmadığını söyledi. Tecrübeli teknik adam “İki yıldır son haftalarda şampiyonluğu kaybediyoruz. Ama bu sefer böyle olmayacak. Futbolcularıma güveniyorum. Galip gelecek kuvvetleri var” diye konuştu. Avcı’nın, iyileşen Emre’yi yarın sahaya süreceği forvet hattında da Robinyo’yu kullanacağı öğrenrildi. Mahmut, İrfan Can, Visca ve Mossoro da ilk 11’deki yerlerini alacak. Sakatlığı bulunan Arda Turan’ın bu zorlu mücadelede forma giymesi yine beklenmiyor.

Emre yarın sahada

SAKATLIĞI yüzünden iki gündür takımla birlikte idmana çıkamayan Başakşehirli Emre’nin iyileşme sürecine girdiği belirtildi. Dün takımdan ayrı düz koşulara başlayan tecrübeli futbolcunun, sol uyluk arka adalesindeki kanamanın durduğu açıklandı. Emre de Galatasaray maçında takımını yalnız bırakmayacağını ifade etti.

Canlı yayında saldırıya uğradılar

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