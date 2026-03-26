İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2026 Perşembe / 8 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,372
  • EURO
    51,3008
  • ALTIN
    6314.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Bir sezonda dört hoca değişti! Boluspor'da istikrar yakalanamadı
Bir sezonda dört hoca değişti! Boluspor'da istikrar yakalanamadı

Boluspor, 2025-2026 sezonundaki 4. teknik direktörü olan Suat Kaya ile de yollarını ayırdı. Takımın başında 9 maça çıkan Kaya, 2 galibiyet alabildi.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 14:00
ABONE OL

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.

Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.