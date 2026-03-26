Bir sezonda dört hoca değişti! Boluspor'da istikrar yakalanamadı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, sezona Teknik Direktör Mustafa Er ile başladı. Bolu temsilcisi, 9 müsabaka sonunda Er ile yol ayrımına gitti. Ardından 11 maçlık Ertuğrul Arslan dönemi yaşayan Boluspor, 3 mücadeleye de Erdal Güneş ile çıktı.

Erdal Güneş döneminin ardından kırmızı-beyazlılar göreve Teknik Direktör Suat Kaya'yı getirdi. Boluspor'un başında 9 müsabakada kulübede yer alan Kaya, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Kötü gidişatın ardından tecrübeli teknik adamla da yollar ayrıldı.