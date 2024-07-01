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  • Bir talip daha! Alman devi, Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi
Spor

Bir talip daha! Alman devi, Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un talipleri günden güne artıyor. Bundesliga ekibi Stuttgart, milli oyuncu için devreye girdi.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
Bir talip daha! Alman devi, Semih Kılıçsoy'u gözüne kestirdi
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Beşiktaş'ın transferdeki gözde ismi olan yıldız oyuncu Semih Kılıçsoy'a bir talip daha çıktı.

Bild'de yer alan habere göre; Bundesliga ekibi Stuttgart, 18 yaşındaki milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un durumunu yakından takip ediyor.

FİYATI FAZLA BULUNDU

Haberde Alman ekibinin, Semih Kılıçsoy için harekete geçebileceği ancak Beşiktaş'ın genç golcü için 20 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istemesi Alman ekibi için transferi zora sokabileceğini belirtti.

İSMİ BİRÇOK TAKIMLA ANILIYOR

Semih Kılıçsoy'un ismi Stuttgart dışında, Borussia Dortmund, Manchester City, Bayern Münih gibi Avrupa devleriyle de anılıyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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