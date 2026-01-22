Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrılıyor. İtalyan ekibi Juventus ile görüşen Faslı futbolcuya, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da talip oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Aston Villa resmen devreye girdi.

Beşiktaş'tan Tammy Abraham için İstanbul'a gelen İngiliz yetkililer, transfer için Abraham ile anlaştı. Aston Villa, transfer için Beşiktaş ile ileri düzeyde görüşmelerde bulunmasına rağmen siyah-beyazlılar ile henüz anlaşma sağlayamadı.

Aston Villa, bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'den En-Nesyri için de devreye girdi. İngiliz ekibinin, 28 yaşındaki En-Nesyri için de teklif yaptığı belirtildi.

İtalya'dan Juventus ve Napoli'nin de En-Nesyri ile ilgisi devam ediyor. Faslı futbolcu, geleceğine kısa süre içerisinde karar verecek.