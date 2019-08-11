Bir taşla iki kuş vuracak
Falcao transferi için Fransa’da bulunan 2. Başkan Albayrak, Monaco’dan 10 numara Bennasser’i de istedi. Faslı starın aynı zamanda ön libero oynaması tercih sebebi.
TRANSFERE doymayan Galatasaray’dan şimdi de Youssef Bennasser hamlesi. Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, Menajer Ahmet Bulut ile Monacolu Radamel Falcao için gittiği Fransa’da ikinci bir oyuncunu transferi için de girişimlede bulunduğu öğrenildi. 3 kulvarda verilecek mücadele nedeniyle geniş ve çok yönlü bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, Faslı oyuncuyu transfer ederek bir taşla iki kuş vurmanın da hesabını yapıyor. Ç ünkü asıl mevkisi 10 numara olan Bennasser aynı zamanda ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Terim’in bu nedenle alınmasını istediği 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık daha anlaşması var. Sarı-Kırmızılılar’ın kiralama ücretini 500 bin euro civarında tutarak, daha yüksek bir satın alma opsiyonlu teklif hazırladığı öğrenildi. Bonservis için düşünülen rakam ise 5 milyon euro.
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