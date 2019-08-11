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Bir taşla iki kuş vuracak

Falcao transferi için Fransa’da bulunan 2. Başkan Albayrak, Monaco’dan 10 numara Bennasser’i de istedi. Faslı starın aynı zamanda ön libero oynaması tercih sebebi.

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TRANSFERE doymayan Galatasaray’dan şimdi de Youssef Bennasser hamlesi. Sarı-Kırmızılı kulübün İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın, Menajer Ahmet Bulut ile Monacolu Radamel Falcao için gittiği Fransa’da ikinci bir oyuncunu transferi için de girişimlede bulunduğu öğrenildi. 3 kulvarda verilecek mücadele nedeniyle geniş ve çok yönlü bir kadro kurmaya çalışan Galatasaray, Faslı oyuncuyu transfer ederek bir taşla iki kuş vurmanın da hesabını yapıyor. Ç ünkü asıl mevkisi 10 numara olan Bennasser aynı zamanda ön libero mevkisinde de görev yapabiliyor. Terim’in bu nedenle alınmasını istediği 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık daha anlaşması var. Sarı-Kırmızılılar’ın kiralama ücretini 500 bin euro civarında tutarak, daha yüksek bir satın alma opsiyonlu teklif hazırladığı öğrenildi. Bonservis için düşünülen rakam ise 5 milyon euro.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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