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Spor

Bir transferi daha bitiriyor! Trabzonspor'da Noah Saviolo sona doğru

Fatih Tekke yönetiminde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trabzonspor'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer, Vitoria Guimarães forması giyen Noah Saviolo transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...

TRT Spor4 Haziran 2026 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Bir transferi daha bitiriyor! Trabzonspor'da Noah Saviolo sona doğru
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Transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapan Trabzonspor'da çalışmalar sürüyor. Benfica forması giyen Sidny Lopes Cabral'ı İstanbul'a getiren bordo mavililer, bir transferi daha bitirme noktasına getirdi.

Karadeniz ekibi, Portekiz ligi takımlarından Vitoria Guimarães'de forma giyen Noah Saviolo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Trabzonspor, hem oyuncuyla hem de kulübüyle büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Bordo mavililer, sağlık kontrolü ve sözleşme detaylarını görüşmek üzere 22 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içerisinde Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

Her iki kanat bölgesinde de oynayabilen Noah Saviolo, geçtiğimiz sezon 36 resmi maçta 2 gol 4 asistlik performans gösterdi.

2004 doğumlu olan genç futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği 10 artı 4 yabancı kriterine uyuyor.

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