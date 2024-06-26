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Spor

Bir Türk daha NBA'de forma giymeye hazırlanıyor

Nijerya asıllı milli basketbolcu Adem Bona, bu gece ilk ayağı düzenlenecek olan 2024 NBA Draftı'nda seçilecek adaylar arasında yer alıyor.

26 Haziran 2024 Çarşamba 15:03 - Güncelleme:
Bir Türk daha NBA'de forma giymeye hazırlanıyor
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Nijerya asıllı milli oyuncumuz Adem Bona, bu gece ilk ayağı düzenlenecek olan 2024 NBA Draftı'nda seçilecek adaylar arasında yer alıyor.

İlk 30 oyuncunun oluşturduğu ilk turdan seçilecek oyuncuların bu gece, sonraki 30 oyuncunun yer alacağı ikinci turun ise yarın gece düzenleneceği NBA Draftı'nda tanıdık bir isim de yer alabilir.

ESPN'den Jonathan Givony ve Jeremy Woo'nun düzenli olarak takipte olduğu ve yayınladığı 2024 NBA Draft tahminlerinde de kendine yer bulan Bona'nın, hazırlanan son tahmin listesinde 31. sırada olabileceği öne sürülmüştü.

Bir önceki tahminlerde yer aldığı 37. sıradan sonra altı sıra birden atlamış olan Bona'nın, bu sıralamaya göre önümüzdeki sezon Toronto Raptors forması giyebileceği düşünülüyor.

Bona, UCLA'de geçirdiği 2023-24 sezonunda %58.8 şut isabetiyle 12.4 sayı, 5.9 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Adem Bona
  • 2024 NBA Draft

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