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Spor

Bir türlü karar veremedi! Ankaragücü maçında orta saha bilmecesi

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues'in önceki akşamki antrenmanda sakatlanması planları bozdu. Teknik direktör Ersun Yanal, dün yapılan son taktik çalışmada farklı arayışlara gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, Emre Belözoğlu'nu as takımda oynattı.

15 Şubat 2020 Cumartesi09:52 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 09:52

Kaptanı orta sahada Gustavo’nun yanına yerleştiren Yanal, Ozan’ı forvet arkasına, Kruse’yi ise sol kanada kaydırdı. Sağ kanatta ise Deniz Türüç görev yaptı. Başarılı teknik adam, Ankaragücü karşısında orta saha ve hücum hattını bu şekilde kurabilir. Diğer senaryoda ise Emre yedek kalacak, solda Tolga Ciğerci oynayacak.

HASAN ALİ KALDIRIM İKİNCİ YARIDA

Ersun Yanal’ın son çalışmada denediği isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım oldu. Başarılı sol bek 2 ay aradan sonra kupadaki Kırklareli maçının ikinci yarısında forma giymişti. Ancak 30 yaşındaki futbolcu henüz tam olarak hazır olmadığı için bu akşam kulübede oturacak. Ersun Yanal’ın Hasan Ali’yi son çalışmada as takımda denemesine rağmen, derbi öncesi riske etmesi beklenmiyor. Milli sol bekin kupa maçında olduğu gibi ikinci devrede şans bulması muhtemel.

(Fanatik)

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