21 Eylül 2025 Pazar
Fenerbahçe'de bir yandan seçim heyecanı yaşanırken diğer yandan gözler sahaya çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. İşte detaylar...

21 Eylül 2025 Pazar 09:08
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Bersan Duran ve Mehmet Kısal yardımcı hakem olarak görev alacak. Ligde çıktığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler'in 11 puanı bulunuyor.

Hafta içinde oynanan erteleme mücadelesinde Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, 90+3. dakikada yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Kanarya'da Jhon Duran'ın sakatlığı bulunuyor. Edson Alvarez'in durumuna maç saatinde bakılacak. Teknik Direktör Tedesco ise ilk deplasman maçına çıkacak. 17.00'de sona erecek oy işlemiyle birlikte yeni başkanın da maç saati civarında belli olması bekleniyor.

