19 Ağustos 2025 Salı
  • Bir yıldızı daha listesine ekledi! Galatasaray'ın yeni gözdesi Manuel Akanji
Spor

Bir yıldızı daha listesine ekledi! Galatasaray'ın yeni gözdesi Manuel Akanji

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Manchester City'den bir ismi daha listesine dahil etti. Galatasaray, İngiliz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki deneyimli savunmacı Manuel Akanji'yi gündemine aldı. İşte detaylar...

19 Ağustos 2025 Salı 15:41
Bir yıldızı daha listesine ekledi! Galatasaray'ın yeni gözdesi Manuel Akanji
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak kadrosuna kaleci ve stoper takviyesi planlıyor.

Kaleci transferi için Manchester City'den Ederson'la ilgilenen Galatasaray, stoperde ise hedefini Monaco'dan Wilfried Singo olarak belirlemişti.

MANCHESTER CİTY'DEN BİR İSİM DAHA LİSTEYE DAHİL OLDU

Monaco'yla yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan Galatasaray, listesine Manchester City'den bir ismi dahil etti. Athletic'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, İngiliz ekibinin deneyimli stoperi Manuel Akanji'yle ilgileniyor.

Galatasaray'ın listesindeki Ederson, Premier Lig'de sezonun ilk maçında forma giymemiş, Akanji ise Wolverhampton karşısında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ederson'un kontratı bu sezonun, Manuel Akanji'nin sözleşmesi ise gelecek sezonun sonunda bitiyor. Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan'la da ilgilenmişti.

