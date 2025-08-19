Trendyol Süper Lig'de sezona ikide iki yaparak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar öncelikli olarak kadrosuna kaleci ve stoper takviyesi planlıyor.

Kaleci transferi için Manchester City'den Ederson'la ilgilenen Galatasaray, stoperde ise hedefini Monaco'dan Wilfried Singo olarak belirlemişti.

MANCHESTER CİTY'DEN BİR İSİM DAHA LİSTEYE DAHİL OLDU

Monaco'yla yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan Galatasaray, listesine Manchester City'den bir ismi dahil etti. Athletic'te yer alan habere göre sarı-kırmızılı ekip, İngiliz ekibinin deneyimli stoperi Manuel Akanji'yle ilgileniyor.

Galatasaray'ın listesindeki Ederson, Premier Lig'de sezonun ilk maçında forma giymemiş, Akanji ise Wolverhampton karşısında oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ederson'un kontratı bu sezonun, Manuel Akanji'nin sözleşmesi ise gelecek sezonun sonunda bitiyor. Galatasaray, Manchester City'den İlkay Gündoğan'la da ilgilenmişti.