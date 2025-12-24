İSTANBUL 14°C / 10°C
Spor

Bir zamanlar Süper Lig'de oynuyordu... 270 milyon dolar değer biçildi!

Bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright ayrılığının ardından değerine değer kattı. Championship'te Coventry City forması giyen ABD'li forveti isteyen takımlar için kulübü 270 milyon dolar fiyat belirledi.

HABER MERKEZİ24 Aralık 2025 Çarşamba 21:59 - Güncelleme:
Bir zamanlar Süper Lig'de oynuyordu... 270 milyon dolar değer biçildi!
İngiltere Championship'te Coventry City forması giyen eski Antalyasporlu futbolcu Haji Wright'a 270 milyon dolarlık fiyat etiketi biçildi.

Premier Lig'de küme düşme korkusu yaşayan West Ham United'ın, hücum hattındaki tıkanıklığı aşmak adına devre arasında Wright'ı kadrosuna katmak için resmi girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; West Ham United'ın bu ilgisine Coventry City cephesinden eşi benzeri görülmemiş bir cevap geldi. İngiliz ekibinin, yıldız oyuncusunu devre arasında bırakmaya niyetinin olmadığını göstermek adına West Ham'dan tam 270 milyon dolar bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen bir oyuncu için istenen bu "astronomik" rakam, İngiliz basınında "transferi imkansız kılmak için çekilen bir set" olarak yorumlandı. Bu talep sonrası West Ham United'ın masadan kalkarak alternatif isimlere yöneldiği ifade ediliyor.

