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Spor

Birçok Avrupa devi peşindeydi! Şimdi de Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton radarına aldı

Birçok Avrupa devinin radarında olan Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için şimdi de Premier Lig ekibi Brighton devreye girdi. Milli yıldızı kadrosuna katmak isteyen İngiliz kulübü, oyuncunun transferi için sarı lacivertli ekibe 35 milyon euro teklif etti. İşte detaylar...

Akşam9 Ağustos 2024 Cuma 09:25 - Güncelleme:
Birçok Avrupa devi peşindeydi! Şimdi de Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton radarına aldı
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Fenerbahçe'de performansıyla dev kulüpleri peşine takan Ferdi Kadıoğlu için sıcak bir gelişme yaşandı. Uzun süredir West Ham, Arsenal, M.United gibi takımlarla anılan Kadıoğlu'na Brighton'dan 35 milyon euroluk teklif geldi. Orta saha almak isteyen sarı lacivertliler, bu öneriye sıcak baktı. Avrupa hayali olan milli futbolcu da gitme eğiliminde. İki kulüp arasındaki pazarlık süreci ise halen devam ediyor. .

2018 yılında 1.40 milyon euroya Hollanda ekibi Nijmengen'den transfer olan Ferdi, tam 6 yıl önce on numara bölgesinde oynuyordu. Sonrasında sol açık ve sağ açıkta görev yapan yetenekli futbolcu, Vitor Pereira döneminde sol beke evrildi. Jorge Jesus döneminde sol ve sağ bekte kullanıldığı maçlar da oldu. Geçen sezon yaptığı çıkışla ise elit bekler arasına girdi. 20 kez de A Milli Takım'da oynayıp 1 gol attı

ADAY KOSTİC

Sarı-Lacivertliler, Ferdi'nin ayrılma ihtimaline karşı Filip Kostic ismini gündemine aldı. Juventus'un gözden çıkardığı sol kanat oyuncusu için Atletico Madrid de takipte. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun sakatlık problemi nedeniyle bir endişe hakim

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