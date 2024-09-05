Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan '3 büyükler' Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken kadroda düşünülmeyen oyuncularla da yollar ayrılmaya devam ediyor. 3 büyükler, 14 kişilik yabancı kontenjanını olumlu bir şekilde kullanabilmek için ince eleyip sık dokuyor. Avrupa'da UEFA'ya bildirilecek transfer sezonu kapanırken, Süper Lig'de transfer 13 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Bugün itibarıyla 3 büyüklerin yabancı futbolcu sayısındaki son durumu şöyle:

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona da önemli takviyelerle başladı. Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den Nijeryalı golcü futbolcu Victor Osimhen'i kiralık olarak transfer eden sarı-kırmızılılarda kadroda 13 yabancı futbolcu yer alıyor.

Galatasaray, yeni sezona 25'inci şampiyonluk hedefiyle başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turunda veda eden sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Galatasaray, hedefleri doğrultusunda bu sezon Fenerbahçe'den Michy Batshuayi'yi transfer ederek hücumunu güçlendiren teknik direktör Okan Buruk; sol beke Monaco'dan Ismail Jakobs'u, sağ beke Kopenhag'dan Elias Jelert'i; Norwich City'den Gabriel Sara'yı, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar transfer döneminin sonlarına doğru ise Türk futbolu ve Galatasaray için tarihi bir anlaşmaya imza attı. Napoli'den golcü oyuncu Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların bu hamlesi Avrupa'da da büyük ses getirdi.

14 olan yabancı sınırını kullanabilmek için kadrosunda düşünülmeyen oyuncularla da yollarını ayırmaya çalışan Galatasaray'da şu ana kadar Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Tete, Derrick Köhn ve Mathias Ross kendilerine yeni bir kulüp bulurken; Sergio Oliveira ve Leo Dubois ile de karşılıklı anlaşılarak sözleşmeleri feshedildi. Öte yandan geçen sezon devre arasında takıma dahil olan Serge Aurier ile de yeni sözleşme imzalanmadı ve yollar ayrıldı.

Galatasaray'da yabancı kontenjanında son durum ve gelenler-gidenler şöyle:

Eldeki yabancılar: Fernando Muslera, Davinson Sanchez, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Elias Jelert, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yusuf Demir, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

Gelen yabancı oyuncular: Ismail Jakobs, Elias Jelert, Gabriel Sara, Michy Batshuayi, Hakim Ziyech, Victor Osimhen.

Giden yabancı oyuncular: Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha, Tete, Derrick Köhn, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Serge Aurier, Leo Dubois.

FENERBAHÇE'DE KADRO TAMAM

Yeni sezona Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile başlayan Fenerbahçe, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla yollarını bir bir ayırıyor. Bu sezon Avrupa'da ve ligde mücadele edecek iddialı bir kadro kuran Mourinholu sarı-lacivertliler, kadrosunu çok fazla değiştirmezken nokta transferlerle güçlenme yolunu seçti.

Kadrosunu Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile Faslı oyuncular Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ile güçlendiren sarı-lacivertliler; takımda düşünülmeyen isimlerle de yollarını ayırdı. Yeni sezonda sözleşme yenilenmeyen Michy Batshuayi'nin yanı sıra Joshua King, Rade Krunic, Miguel Crespo, Luan Peres, Miha Zajc ve Joao Pedro ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe'de geçen sezonun bitimiyle de İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci futbolu bırakma kararı almıştı. Mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncusu bulunan sarı-lacivertlilerin transfer dönemi bitmeden '8 numara' ve sol bek bölgelerine takviye yapması bekleniyor. 14 yabancıya sahip Fenerbahçe'de Omar Fayed ile de yolların kısa süre içerisinde ayrılacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında son durum ve gelenler-gidenler şöyle:

Eldeki yabancılar: Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Omar Fayed, Jayden Oosterwolde, Bright Osayi-Samuel, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Ryan Kent, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.

Gelen yabancı oyuncular: Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat.

Giden yabancı oyuncular: Michy Batshuayi, Rade Krunic, Miguel Crespo, Joshua King, Luan Peres, Miha Zajc, Joao Pedro, Leonardo Bonucci."

BEŞİKTAŞ'TA GÖZLER GİTMESİ BEKLENEN OYUNCULARDA

Siyah-beyazlılarda şu an da kadroda 17 yabancı futbolcu bulunuyor. Transfer döneminde şu ana kadar 6 yabancı futbolcuyu kadrosuna dahil eden Beşiktaş, 7 yabancı futbolcu ile yollarını ayırdı. Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmeleri sona eren Ghezzal ve Worrall ile birlikte bu sayı 9'a çıkıyor. Siyah-beyazlıların Türkiye'de 13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer döneminin sonuna kadar 3 yabancı oyuncu ile daha yollarını ayırması bekleniyor.

Öte yandan Beşiktaş, dün Avrupa Ligi kadrosunu da UEFA'ya bildirdi. 14 yabancı oyuncunun yer aldığı kadroda; Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar'a yer verilmedi. 3 oyuncunun da ismi birçok takımla anılıyor.

Beşiktaş'ta yabancı kontenjanında son durum ve gelenler-gidenler ile UEFA'ya bildirilen isimler şöyle:

Gelen yabancı oyuncular: Immboile, Uduokhai, Rafa Silva, Paulista, Joao Mario, Ndour.

Giden yabancı oyuncular: Muleka, Rosier, Colley, Rebic, Montero, Hasic, Amir Hadziahmetovic, Ghezzal, Worrall.

Eldeki yabancılar: Svensson, Uduokhai, Amartey, Paulista, Masuaku, Al-Musrati, Onana, Gedson Fernandes, Chamberlain, Joao Mario, Ndour, Muçi, Zaynutdinov, Rashica, Rafa, Immobile, Aboubakar.

Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilen yabancı oyuncular: Svensson, Paulista, Rashica, Uduokhai, Immobile, Joao Mario, Zaynutdinov, Muçi, Masuaku, Rafa Silva, Al-Musrati, Onana, Ndour, Gedson Fernandes.

Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen yabancı oyuncular: Daniel Amartey, Oxlade-Chamberlain, Vincent Aboubakar.