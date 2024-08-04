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Spor

Bireysel okçulukta altın madalya Güney Kore'nin

Güney Koreli sporcu Woojin Kim, Paris 2024'te okçuluk klasik yay bireyselde altın madalya kazandı.

4 Ağustos 2024 Pazar 17:40 - Güncelleme:
Bireysel okçulukta altın madalya Güney Kore'nin
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları okçuluk klasik yay bireyselde Güney Koreli Woojin Kim, altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen ve milli okçulardan Ulaş Berkim Tümer'in son 16 turu, Mete Gazoz'un da çeyrek finalde elendiği müsabakaların finalinde Woojin Kim, ABD'li Brady Ellison ile karşılaştı.

Rakibini 6-5 mağlup eden Güney Koreli sporcu, altın madalyaya ulaştı.

Bu kategoride Alman Florian Unruh'u 6-0 yenen Güney Koreli Wooseok Lee de bronz madalya aldı.

  • Woojin Kim
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