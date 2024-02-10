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Spor

Biri inişte biri çıkışta! İsmail Kartal'ın zor kararı: Edin Dzeko - Michy Batshuayi

İsmail Kartal bu sezon ilk 11'de forvet tercihini Boşnak yıldız Edin Dzeko'dan yana kullandı. Ancak deneyimli isim 5 maçtır rakip fileleri havalandıramadı. Diğer taraftan Michy Batshuayi süre aldığı tüm maçlar gol ve asist katkısında bulundu. Bu durum deneyimli çalıştırıcıyı ilk 11 tercihinde oldukça zorlayacak gibi. İşte detaylar...

Fanatik10 Şubat 2024 Cumartesi 12:11 - Güncelleme:
Biri inişte biri çıkışta! İsmail Kartal'ın zor kararı: Edin Dzeko - Michy Batshuayi
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Elinde geniş bir kadro bulunan İsmail Kartal'ı, Alanya maçında ilk 11 seçiminde en çok zorlayacak pozisyon forvet olacak gibi görünüyor...

Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrası en çok merak edilen konu, İsmail Kartal'ın ideal stoper ikilisini hangi isimlerden oluşturacağıydı. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor karşısında Djiku ile Çağlar'ı oynatarak bu sorunun yanıtını vermiş oldu. Ancak şimdi çok daha merak edilen bir soru var: Forvette kim oynayacak? Normal şartlarda böyle bir soru hiç sorulmazdı çünkü Edin Dzeko, ligde performansıyla Kartal'ın gözdesiydi. Boşnak forvet için son dönemde işler iyi gitmiyor. Tecrübeli oyuncu saha içinde yine faydalı işlere imza atsa da son vuruşlardaki şanssızlığını bir türlü yenemedi.

BİRİ İNİŞTE, BİRİ ÇIKIŞTA

Dzeko, ligde son 5 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Öte yandan bu formsuzluğuna rağmen ligde 16 golle krallık yarışında zirvede ve resmi karşılaşmalarda da 20 kez ağları havalandırarak takımın en skoreri oldu. Belki düşen performansına rağmen yıldız futbolcunun 11'deki yeri yine de sorgulanmazdı.

Ancak diğer taraftan Michy Batshuayi de tam tersine müthiş bir çıkış yakaladı. Belçikalı forvet son haftalarda hem ligde hem de kupada peş peşe ağları sarsıyor. 30 yaşındaki oyuncu, 29 resmi maçta 17 gole ulaştı. Bu istatistiği daha çarpıcı kılan nokta ise Batshuayi'nin bu kadar golü sadece 1195 dakika sahada kalarak atması.

HER 59.75 DAKİKADA 1 SKOR!

Deneyimli oyuncu her 71 dakikada 1 ağları sarstı! Yaptığı 3 asist de dikkate alınırsa, Michy Batshuayi sahada yer aldığı her 59.75 dakikada bir skor katkısı verdi! Belçikalı yıldızın bu performansı, yarın ligde Alanyaspor ile oynanacak zorlu maç öncesi sarı lacivertlilerde, "Forvette kim oynayacak?" sorusunun sorulmasına neden oldu. İsmail Kartal, kupadaki Gaziantep mücadelesi sonrası forvetteki rekabetin problem yaratıp yaratmayacağı sorusuna, "Fenerbahçe Ailesi'nde yaratmaz" yanıtını vermişti. Edin Dzeko, her şeye rağmen ilk 11 konusunda daha önde görünüyor. Ancak yarın kadrolar açıklandığında Batshuayi'yi 11'de görmek de sürpriz olmaz.

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