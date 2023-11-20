A Milli Takım, gruptaki maçlarını tamamlamadan EURO 2024'e katılmayı garantilese de hangi torbada yer alınacağı merak ediliyor.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki son maçlarda Galler, Ermenistan'a takılırken Hırvatistan liderlik şansını son haftaya taşıdı.

GRUPTAKİ SON PUAN DURUMU

1- Türkiye - 16 puan

2- Hırvatistan - 13 puan

3- Galler - 11 puan

TÜRKİYE'NİN GRUBU LİDER TAMAMLAMASI İÇİN GEREKEN SONUÇLAR

Elemelerde son iki maçını kazanarak EURO 2024 biletini cebine koyan Milli Takım, Galler karşısında alacağı en az 1 puanla da grubunu lider tamamlayacak. Galler'de alınacak bir galibiyet de torbalarda belirleyici olacak.

EURO 2024'TE BİRİNCİ TORBA İÇİN TEK İHTİMAL KALDI

Geçtiğimiz gün oynanan maçlarda İspanya ve Belçika'nın sahadan galibiyetlerle ayrılması, Ay-yıldızlıların birinci torba hedefini zora soktu.

Şu ana kadar Almanya, Belçika, Fransa, Portekiz ve İspanya birinci torbayı garantileyen ülkeler oldu.

6. ÜLKEYİ SON MAÇLAR BELİRLEYECEK

İlk torbadan turnuvaya gidecek 6. ülkeyi ise son maçlar belirleyecek.

A Milli Takım'ın şansını sürdürmesi konusunda Galler'de kazanmaktan başka çaresi yok. Ancak yine de diğer rakipler de kayıplar yaşamak zorunda.

MUCİZE LAZIM

İlk torba hedefimiz için son hafta Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya kaybetmesi gerekiyor. Ayrıca İngiltere ile aradaki 11 gol averajı farkının da erimesi şart.

ŞU AN İÇİN MUHTEMEL TORBALAR

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, İtalya, Slovenya, Hırvatistan

4. Torba: Slovakya, İsviçre, Çekya, Polonya, Ukrayna, Yunanistan

3. TORBAYA DÜŞME İHTİMALİ VAR MI?

Ayrıca Millilerin, grubunda liderliği kaybetmesi halinde elemelerdeki diğer sonuçlara göre de 3. torbaya düşme ihtimali de bulunuyor. Ancak torbaların son durumunun ortaya çıkmasıyla birlikte 2. torbanın 3. torbadan daha kolay olduğu ve 3. torbada yer almanın daha avantajlı olacağı yönünde yorumlar da yapıldı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Ay-yıldızlılar, turnuvaya ilk torbadan giderse 2, 3 ve 4. torbadaki ülkelerle aynı grupta yer alacak. Şu an için Milli Takım'ın 1, 2 ve 3. torbalarda yer alma ihtimali bulunuyor.