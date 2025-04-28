İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4275
  • EURO
    43,8166
  • ALTIN
    4107.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Birkan Batuk, basketbolu bıraktı

Milli basketbolcu Birkan Batuk, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdı. Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre 2023-24 sezonunu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Haremspor'da geçiren Birkan Batuk, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 18:07 - Güncelleme:
Birkan Batuk, basketbolu bıraktı
ABONE OL

Milli basketbolcu Birkan Batuk, profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan habere göre 2023-24 sezonunu Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Haremspor'da geçiren Birkan Batuk, oyunculuk kariyerini noktaladığını açıkladı.

Ülkerspor altyapısında basketbola başlayan 35 yaşındaki Birkan, Alpella (2007-08), Trabzonspor (2008-09), Karşıyaka (2009-12, 2018-19), Anadolu Efes (2012-20, 2017-19), Darüşşafaka (2016-17), Beşiktaş (2019-20), Bursaspor (2020-22), Gaziantep Basketbol (2022-23) ve Haremspor (2023-24) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Birkan Batuk, kariyeri boyunca ikişer Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Milli takım formasını tüm yaş kategorilerinde 162 kez giyen Birkan, 2013 Akdeniz Oyunları ve 2005 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya sevinci yaşadı.

  • Birkan Batuk
  • Profesyonel basketbolcu
  • Kariyer sonu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.