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Spor

Birkan Batuk, Bursaspor'a transfer oldu

Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş Sompo Sigorta forması giyen Birkan Batuk, Frutti Extra Bursaspor ile anlaştı.

DHA15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:51
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, deneyimli oyuncu Birkan Batuk'u renklerine bağladı.

Frutti Extra Bursaspor, transferlerine devam ediyor. Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta da mücadele verecek olan Bursa temsilcisi, kısa forvet pozisyonunda görev yapan milli basketbolcu Birkan Batuk'u kadrosuna kattı. Basketbol Süper Ligi'nde 488 maç ve Euroleague'de 100'den fazla karşılaşmada görev alan Batuk, 9 kez de A Milli Takım formasını terletti. Son olarak Beşiktaş Sompo Sigorta formasını giyen 30 yaşındaki oyuncu, 25.64 dakika, 8.64 sayı ortalaması ile oynadı.

Frutti Extra Bursaspor, Birkan Batuk'un transferini sosyal medya hesabından bu görselle duyurdu...

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